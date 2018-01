Leerlingen De La Salle Baarle-Nassau krijgen van burgemeester les over 'gemeentedingen'

BAARLE-NASSAU - Normaal babbelen ze honderduit, de leerlingen van middelbare school De La Salle uit Baarle-Nassau. Maar nu stelt de burgemeester een moeilijke vraag. "Wat zouden jullie willen veranderen in de gemeente?" Doodse stilte in de raadszaal. Het leek burgemeester Marjon de Hoon een goed idee de leerlingen uit te nodigen en iets over de gemeente uit te leggen. "We willen met onze inwoners in contact komen, en dus ook met de jeugd. En de gemiddelde leerling weet niet veel van het reilen en zeilen in een gemeente."

"Nou ja, het is ook lastig. Denk er maar eens rustig over na, kom ik later met die vraag terug." De burgemeester schuift de hete aardappel nog even voor zich uit en legt daarna op luchtige toon uit hoe het werkt in haar unieke gemeente.



Ingewikkeld

De Hoon toont een foto van de Klokkenstraat in het dorp. De linkerkant is Nederlands, de rechterkant Belgisch. "Als hier opnieuw bestraat moet worden, is dat wel ingewikkeld. Want we kunnen niet tot de grens bestraten en de rest laten liggen."



Giebelen

Even verderop vertelt wethouder Jan Vermeer over de geschiedenis van het gemeentehuis. Sommige leerlingen vinden het lastig de aandacht erbij te houden. Ingrijpen van een begeleidende leraar kan voorkomen dat een leerling al te luidruchtig door de uitleg van de wethouder heen giebelt.



Ondertussen probeert burgemeester De Hoon het nog eens met haar lastige vraag. "Heb jij iets waar je graag aandacht voor wilt hebben van de gemeente?" Ze gaat het rijtje leerlingen dat op de raadszetels zit af. "Nee, ik eigenlijk niet", zegt een leerlingen. "Nee, ik ook niet."



'Gemeentedingen'

Toch vinden de leerlingen het desgevraagd best interessant, zo'n dagje op het gemeentehuis. "Leuk om een keer te zien, best wel leerzaam", zegt een meisje. Maar wat doen ze er eigenlijk? "Gemeentedingen", roept een jongen. "Veel overleggen. Dingen regelen voor de gemeente Baarle-Nassau."



De burgemeester kan tevreden zijn: "Ik vind het belangrijk dat ze een béétje meer gevoel krijgen bij wat de gemeente allemaal doet."