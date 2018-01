De Python herrijst! Efteling plaatst nieuwe looping en nieuwe baandelen

KAATSHEUVEL - In de Efteling zijn maandag de eerste nieuwe baandelen van attractie de Python geplaatst. In de loop van de dag wordt ook een nieuwe looping aangebracht.

Dinsdag worden er nog eens een aantal baandelen geplaatst. Na 37 jaar is de achtbaan in de Efteling aan vervanging toe. De attractie wordt grotendeels afgebroken en opnieuw opgebouwd. De lift, het station en de fundering blijven in tact.



Het uiterlijk van de achtbaan, bijvoorbeeld de loopings, de kurkentrekkers en de bochten worden wel vervangen door nieuwe onderdelen maar blijven verder hetzelfde.

Stukje Python kopen?

Het staal van de oude achtbaan had een gewicht van 350.000 kilo. Dat werd op hoogte in stukken gesneden met branders. Een aantal oude moeren uit de ondersteunende groene kolommen, wordt getransformeerd tot souvenirtje. Ze worden op een sokkel gezet en in beperkte oplage verkocht. Hoeveel van die moeren te koop worden aangeboden en wat ze gaan kosten, is nog niet duidelijk.

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat de Efteling een grote attractie helemaal opnieuw bouwt. De vernieuwing werd al meerdere keren uitgesteld.



De attractie is tot zeker 30 maart gesloten.



Tien miljoen gulden

De Python werd op 12 april 1981 geopend. De attractie kostte destijds zo’n tien miljoen gulden. Het was toen de grootste achtbaan van Europa. Bovendien was het een opvallende wijziging in de strategie van het park: de achtbaan heeft namelijk geen sprookjesthema.



Ondertussen heeft de achtbaan zo'n 300.000 kilometer gelopen. De fans namen al een tijdje geleden afscheid van de oude Python.