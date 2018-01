Nieuwe trainer ziet FC Eindhoven vanaf tribune met 4-1 verliezen van PSV [VIDEO]

EINDHOVEN - David Nascimento heeft zijn vuurdoop als hoofdtrainer van FC Eindhoven achter de rug. Zijn ploeg verloor met 4-1 van Jong PSV. Nascimento werd na een halfuur naar de tribune gestuurd. Volgens de scheidsrechter van dienst had hij zich niet aan de regels gehouden, omdat hij aanwijzingen gaf buiten het trainersvak.

Zijn ploeg keek toen, op bezoek bij Jong PSV, al tegen een 2-0 achterstand aan. Bij rust stond er zelfs een 3-0 stand op het scorebord van De Herdgang. Geen prettig begin voor de opvolger van Wilfred van Leeuwen, die tien minuten na de hervatting moest toezien hoe het 4-0 werd. In de 81e minuut kreeg FC Eindhoven eindelijk zijn verdiende eretreffer en uiteraard was het topscorer Mart Lieder die hiervoor zorgde. PSV stijgt door de ruime zege naar de vijfde plaats op de ranglijst van de Jupiler League.





Geen gelukkig debuut dus voor Nascimento. Voor Jordan Teze was het wel een succesvolle avond. De 18-jarige verdediger van Jong PSV opende de score en die goal was zijn eerste in het betaald voetbal.