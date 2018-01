Iemand zijn shetlandpony's kwijt? Tweetal wil graag opgehaald worden uit de opvang

EINDHOVEN - "De zwarte is een mannetje en de witbonte een vrouwtje", vertelt Wim van de Pol van de dierenambulance Brabant Noordoost. "Ze liepen in de nacht van maandag op dinsdag midden op straat in de bebouwde kom van 't Maaskantje. Een mevrouw heeft ze naar haar tuin kunnen leiden en daar hebben wij ze opgepikt."

"Het zijn volwassen pony's en hun gezondheid is goed. Normaal gesproken is het 'ons kent ons' hier. Nu is ons Facebookbericht al ruim 8000 keer bekeken en vaak gedeeld, maar zonder resultaat."

Dierenopvang

De Shetlanders zitten in afwachting van hun eigenaar in Regionaal dierenopvangcentrum Ravestein. Toch sluit Van de Pol niet uit dat nooit duidelijk wordt van wie de dieren zijn. "Zo hebben we vorig jaar een neusbeer gevonden in Sint Oedenrode, dat is een wasbeersoort. Van de eigenaar hebben we nooit meer wat vernomen."

Mocht de Shetlandpony's hetzelfde lot wachten, dan wordt gekeken of ze ergens anders ondergebracht kunnen worden. "Zo is de wasbeer uiteindelijk terecht gekomen bij Stichting AAP."