Vader verdachte keienongeluk Schijndel: 'Iedereen kijkt ons erop aan, we zijn er kapot van'

SCHIJNDEL - In Schijndel wordt met grote verontwaardiging gereageerd op het 'keienongeval' waarbij in juni vorig jaar een zwangere vrouw levensgevaarlijk gewond raakte. De drie jongens die er nu voor vastzitten kunnen rekenen op minachting uit het dorp. "Dit is dommer dan dom. Wie doet nou zoiets?" De vader van één van de verdachten krijgt veel steun van de mensen op straat.

"Ze wilden gewoon stoer doen onder elkaar," zegt een jonge Schijndelaar. "Een kei op de weg leggen en lachen als iemand vol op de rem zou moeten", legt hij uit. "Maar als ze even verder hadden nagedacht hadden ze kunnen weten dat het helemaal verkeerd zou kunnen aflopen." Als het aan hem ligt wordt het drietal er stevig voor gestraft.

'Onderwerp in alle kroegen'

Het ongeval is afgelopen weekend onderwerp van gesprek geweest in het Schijndelse uitgaansleven. "In alle kroegen hadden ze het erover." De opgepakte jongens worden in een korte rondgang door het dorp bestempeld als 'vervelende ettertjes' en 'kutjongens'. Niet gevaarlijk, wel heel vervelend en vaak op zoek naar 'rottigheid'.

Maar waar Schijndelaren vooral met minachting praten over de drie jongens, zijn ze vol medelijden voor het slachtoffer. Ook leven ze mee met de families van de opgepakte jongens. "Voor de families vind ik het zielig, die kunnen er ook niets aan doen", is een veel gehoorde opmerking. Een oudere man die het kerkplein oversteekt voegt daar nog aan toe:"Hun hele leven is hierdoor voorgoed overhoop gehaald."

Vader

Dat wordt bevestigd door de vader van één van de opgepakte jongens. "Iedereen kijkt ons erop aan. We zijn enorm geschrokken. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Zijn zoon heeft hij niet meer gesproken sinds die is opgepakt. "Het is een hele vriendelijke jongen. Hij is erbij betrokken geweest maar hoe of wat dat weet ik niet."

"We zijn er allemaal heel emotioneel onder. Met lood in mijn schoenen ga ik naar mijn werk, we zijn er kapot van." Steunbetuigingen uit het dorp helpen het gezin om overeind te blijven. "We hebben wel honderden sms'jes gekregen."