Bestuurskundige over seksrel burgemeester: 'Tolerantie door de hele #metoo-discussie afgenomen'

OOSTERHOUT - Er moet een onderzoek komen naar de omstandigheden waaronder de Oosterhoutse burgemeester Stefan Huisman tot zijn seksuele misdragingen kon komen. Dat zegt bestuurskundige Marcel Boogers. “Was het specifieke gedrag alleen van de burgemeester of was er in de organisatie een brede cultuur waarin dit gedrag mogelijk was? Heeft de klachtenfunctionaris van de gemeente Oosterhout zijn werk goed gedaan?”

De Oosterhoutse burgemeester Stefan Huisman stapte onlangs zelf op nadat hij tijdens een personeelsborrel eind december seksueel over de schreef ging. Meerdere vrouwen deden hun beklag over zijn gedrag. De gedragingen gebeurden onder invloed van alcohol.

Volgens de bestuurskundige kwam dit soort gedragingen in het verleden over de hele linie vaker voor, maar is de tolerantie door de hele #metoo-discussie flink afgenomen. “Voorheen zouden we zeggen: ‘wat een rare burgemeester en als hij gedronken heeft moet je uit zijn buurt blijven, want dan zit hij aan billen en borsten’. Dit tolereren we niet meer en wordt aan de grote klok gehangen.”

Handdoek

Dat een burgemeester hierdoor zelf de handdoek in de ring gooit, noemt Boogers bijzonder. “Burgemeesters stappen wel vaker op als ze geen steun meer krijgen uit de gemeenteraad. Maar om deze reden uit zichzelf opstappen is wel uniek”, stelt Boogers. “Huisman trekt zelf het boetekleed aan en omdat hij niet meer kan functioneren. Ik vind het een verstandige beslissing. Het is een roemloos einde van een carrière, maar daar heeft hij het zelf naar gemaakt.”

Of het nog andere consequenties heeft voor de burgemeester? Boogers: “Het is mogelijk dat er – afhankelijk van de gedragingen - nog een strafrechtelijke onderzoek plaats gaat vinden.”

Het is niet duidelijk of er bij de politie aangifte is gedaan tegen het gedrag van Huisman. Vanwege privacy doet de politie daarover geen uitspraken. Ook de gemeente Oosterhout wil inhoudelijk geen uitspraken doen over het voorval. “Onze eerste zorg gaat uit naar de begeleiding van mensen die er direct mee te maken hadden”, aldus een woordvoerder. Dinsdagavond komen de raadsleden bij elkaar voor uitleg over de in gang te zetten procedures.