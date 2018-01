Drietal langer vast voor keienongeluk, justitie verdenkt ze van poging moord of doodslag

BREDA - De drie jongemannen uit Schijndel die vrijdag en zaterdag werden opgepakt voor het keienongeluk vorig jaar op de Structuurweg in hun woonplaats blijven veertien dagen langer vastzitten. Dit heeft de rechtbank in Breda maandag besloten. De drie verdachten, twee jongens van 17 uit Schijndel en een 19-jarige plaatsgenoot, worden verdacht van 'poging moord dan wel doodslag in vereniging', laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Bosch weten.

De drie verdachten, vrienden van elkaar, werden dit weekend uitgebreid verhoord. Op de vraag of zij hebben bekend de steen op de weg te hebben gelegd, gaat het OM maandag niet in. De politie gaf zondag aan te verwachten met de aanhouding van de drie ‘alle verdachten in beeld te hebben in verband met de poging doodslag door het doelbewust op de weg leggen van een kei.’

De zwangere Tynni Habraken (32) reed in de nacht van 23 op 24 juni vorig jaar met haar auto op de kei, kreeg een klapband, raakte van de weg en botste tegen een boom. Ze raakte ernstig gewond. Een week lang balanceerde ze op het randje van de dood en werd ze kunstmatig in slaap gehouden. Twee weken geleden beviel Tynni van een gezonde dochter.

Rechtbank in Breda

De drie verdachten werden maandag niet voorgeleid voor de rechtbank in Den Bosch, maar in Breda. Dit omdat er volgens een woordvoerder van de rechtbank in Den Bosch ‘een connectie is tussen een betrokkene bij de zaak en een medewerker van de rechtbank'.

“Om iedere schijn van partijdigheid te voorkomen, wordt in zo’n geval uitgeweken naar een andere rechtbank”, liet de woordvoerder weten.