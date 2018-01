Politie rukt met meerdere teams uit voor 'ontvoering' in Olland

OLLAND - “Geef me m’n geld! En waar is Arie?” Als je die woorden hoort en een vrouw in en uit een busje gesleurd ziet worden, denk je al gauw dat er iets mis is. Dat de politie vrijdagavond is gebeld, is dan ook niet heel gek. Maar het bleek niet om een ontvoering te gaan in Olland, maar om een uit de hand gelopen vrijgezellenfeest voor de boerenbruiloft.

“Wat een bak. We hebben zo’n leuk feest gehad!”, vertelt Colinda Markus. Zij werd als ‘aanstaande bruid’ van Arie meegenomen en in het busje gegooid. In Boskant, Sint-Oedenrode en Nijnsel moest ze eruit en werd ze bedreigd. Haar ontvoerders deden dit zo levensecht dat iemand de politie belde. Die rukte met meerdere teams uit.

“We waren onderweg terug naar Olland toen er een politiewagen voorbij kwam rijden. Die is omgekeerd en heeft ons met sirene ingehaald.” Colinda wist al meteen dat het foute boel was en stapte uit. Ze legde uit dat het allemaal een grap was. "We droegen carnavalskleding, maar ik snap wel dat als je zoiets hoort, dat je de politie belt. Ook was het natuurlijk donker en zie je misschien niet alles."

'Kost duizenden euro's'

“Weten jullie wel wat je op je nek hebt gehaald?’, zeiden de politieagentes. De politie was met onder meer teams uit Boxtel, Sint-Oedenrode, Uden en Best uitgerukt”, vertelt Colinda, of Madame Sjenet zoals ze als boerenbruid heet. Ook vertelden de agenten dat er bijna een politiehelikopter de lucht in ging om te gaan zoeken. “Dat had ons duizenden euro’s gekost volgens de agenten.”

Om het nog iets erger te maken, dachten de ‘ontvoerders’ van Sjenet dat de politieactie ook een grap was. “Voor de hele ontvoering had ik al een dreigbrief gehad. Ik wist dus dat er iets aan zat te komen en had een bevriende agent gevraagd of hij niet kon ‘optreden’. Zij dachten dus dat het erbij hoorde.”

Toen het verhaal voor iedereen duidelijk was, liep het toch nog met een sisser af. “De agentes begrepen ook wel dat we het zo niet bedoeld hadden. Ik mocht daarom zelfs nog met mijn ontvoerders op de foto bij de politiewagen.”