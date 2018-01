Karelse en Lurling maken zich zorgen over NAC, maar er is nog hoop

BREDA - Er is nog hoop, maar John Karelse en Anthony Lurling maken zich wel zorgen om hun oude club, NAC Breda dus. “Het publiek moet de ploeg wel blijven steunen. Wie weet kan ze zondag bij Ajax nog met een verrassing voor de dag komen”, houdt Karelse de moed erin.

“In de eerste competitiehelft had ook niemand verwacht dat NAC bij Feyenoord zou winnen. In voetbal is één en één niet altijd twee”, aldus de oud-keeper en oud–trainer van NAC.

'Slechter kan niet'

Lurling (40) klinkt iets minder optimistisch, maar de oud-aanvaller van de geel-zwarten weet er toch een positieve draai aan te geven. “Slechter dan thuis tegen Ajax kan niet. Toen werd het nul-acht. Maar ja, ook Ajax staat na het gelijkspel van zondag tegen FC Utrecht onder druk."



Beide voormalige steunpilaren zijn tevreden over een deel van het veldspel. Karelse (47): “Tussen de eigen zestien en het strafschopgebied van de tegenstander wordt in de regel heel goed en verzorgd gevoetbald.” Lurling: “Het is heel frustrerend als je met zo’n voetbal toch zoveel punten verspeelt. Ik ken de technische staf van NAC en ik weet dat mannen als Rob Penders, Jelle ten Rouwelaar en Stijn Vreven knettergek moeten worden. Dat zijn echte winnaars.”



'Soms echt bedroevend'

Karelse weet waar bij de huidige nummer zestien van de eredivisie de schoen wringt: “Er worden relatief veel treffers geïncasseerd. Met name bij standaardsituaties is het soms echt bedroevend hoe hiermee wordt omgegaan. Het andere probleem is dat er voorin juist te weinig wordt gecreëerd.”



Duidelijk dus, maar de oplossing vinden is volgens de huidige oefenmeester van onder meer amateur-hoofdklasser VC Vlissingen een stuk moeilijker. “Je kunt het nog zo goed voor elkaar hebben, maar ook dat is geen garantie. Mijn team speelde gisteren voor de competitie tegen OSS ’20 en had het grootste deel van de wedstrijd onder controle. Toch verloor Vlissingen, omdat spelers in de fout gingen bij een corner en een vrije trap. Zo is het bij NAC ook: ze worden gefopt op momenten. ”



Drie keepers

Niet bevorderlijk voor de rust achterin bij NAC is het feit dat trainer Vreven al dan niet noodgedwongen reeds drie keepers heeft moeten opstellen. Dat was in de tijd dat Karelse in Breda onder de lat stond wel anders. Zijn positie stond zelden ter discussie en bovendien miste hij zelden een wedstrijd.



Voorin hopen Karelse en Lurling dat NAC met de komst van Mitchell te Vrede en Umar Sadiq er echt op vooruit gaat. Lurling, die overigens nog steeds voor amateur-derdeklasser FC Engelen uitkomt: “Eigenlijk is Angelino onze gevaarlijkste man en hij is nota bene linksback. Spelers als Vloet en Ambrose werken zich een slag in de rondte, maar ze scoren te weinig. Met Te Vrede wint NAC in ieder geval aan kracht.”



'Voor elkaar'

“Het zou wel prettig zijn als er eens in de slotfase wordt gescoord, nu voel je gewoon dat er gaandeweg een wedstrijd onzekerheid in de ploeg sluipt. Angst dat het toch weer mis gaat. Dat is jammer, zeker, omdat ik dacht dat we het na de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen FC Utrecht, aardig voor elkaar hadden.”



Karelse meent dat het nu van het grootste belang is om niet in paniek te raken. “Iedereen moet achter elkaar blijven staan en de club blijven steunen. NAC mag niet uit de eredivisie verdwijnen”, zegt Karelse, die zich wanneer mogelijk graag in het Rat Verlegh Stadion laat zien én horen. “Ik train twee ploegen in het weekend, sta zesmaal per week met hen op het veld en kan dus niet bij elke thuiswedstrijd van NAC aanwezig zijn. Maar ik blijf ze volgen.” Bij Lurling, die in het weekend behalve speler van FC Engelen-1 ook coach is van FC Engelen onder 19, is het niet anders.