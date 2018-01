Prinses Beatrix wordt 80! Wat zijn jouw herinneringen aan onze oude koningin?

EINDHOVEN - Woensdag is het zo ver. Dan wordt prinses Beatrix 80 jaar. Inmiddels zit haar zoon Willem-Alexander al weer bijna vijf jaar op de troon, maar Brabant is onze voormalige koningin nog niet vergeten. We zijn benieuwd naar jouw persoonlijke herinneringen!

Van 1980 tot en met 2013 was Beatrix onze koningin, en in die periode deed ze Brabant regelmatig aan. Dat ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij want oranjefans gaven steevast in grote getalen acte de présence.

Omroep Brabant is benieuwd naar jouw persoonlijke herinneringen aan Beatrix. Heb je haar wel eens ontmoet toen ze onze provincie bezocht, wat maakte die dag voor jou zo bijzonder en (ook heel belangrijk!) zijn er foto's van?

Mail naar internet@omroepbrabant.nl met jouw verhaal en de foto's / filmpjes van jouw bijzondere Beatrix-moment.

We werken aan een mooi overzichtsartikel voor woensdag, de dag van haar verjaardag.