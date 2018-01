Drie mannen mishandelen 34-jarige Helmonder

EINDHOVEN - Een 34-jarige man uit Helmond is zaterdagavond 27 januari in Eindhoven mishandeld door drie mannen in zwarte kleding. De mishandeling gebeurde op de Neptunusweg rond acht uur ‘s avonds. Het slachtoffer liep bij de mishandeling verschillende breuken in zijn gezicht op.

De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep onder andere een gebroken oogkas, een gebroken neus en gekneusde kaak op. Tijdens de mishandeling was hij in het gezelschap van een vrouw.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In de omgeving van de Neptunusweg is een buurtonderzoek gehouden. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Over de aanleiding van de mishandeling is niks bekend.