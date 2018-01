Blessure aan hiel voor snowboardster Cheryl Maas, deelname Olympische Spelen niet in gevaar

UDEN - Dat ze zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen was al een klein wonder. Afgelopen zomer kwam snowboardster Cheryl Maas (33) uit Uden op haar hoofd terecht bij een duik in het zwembad en brak meerdere nekwervels. Ze herstelde zich en kwam ijzersterk terug. Een blessure aan haar hiel, gooit nu echter roet in het eten.

Ze kan wel naar de Spelen in Pyeongchang, maar haar voorbereiding is door de blessure die haar eerder parten speelde, niet ideaal. Over een week vertrekt de Brabantse naar Zuid-Korea voor haar derde olympische deelname. Eerder was de snowboardster er bij in Turijn in 2006 en in Sotsji in 2014.

Behandeling in Oslo

Maas kwam maandag terug uit de Verenigde Staten en laat zich nu in Oslo verder behandelen. "Snowboarden is mijn passie, maar het komt met een prijs", schrijft ze op haar Facebookpagina.

Als alle puzzels op de goede plek vallen, is Maas regulier in staat een podiumplek te veroveren.