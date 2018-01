Militaire helikopter landt in weiland in Lith (en zakt weg)

LITH - Een Boeing CH-47 Chinook, een militaire transporthelikopter, is maandagmiddag geland in een weiland aan de Tiendweg in Lith. Het ging zeer waarschijnlijk om een voorzorgslanding na een technisch mankement.

De Chinook was afkomstig van vliegbasis Gilze-Rijen. De meer dan 11.000 kilo wegende helikopter is wel wat weggezakt in het modderige weiland, maar waarschijnlijk kan er ter plekke gewoon een noodreparatie uitgevoerd worden, zodat de helikopter daarna weer de lucht in kan.

Volgens het Defensie Helikopter Commando is er niemand gewond geraakt en is er geen schade.