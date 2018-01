Wie beschoot de twee Bredase woningen (en waarom)?

EINDHOVEN - Opnieuw besteedt het programma Bureau Brabant aandacht aan de recent beschoten Bredase woningen en de dode die een paar dagen later in een Bredase flat werd gevonden. De politie vermoedt dat beide zaken met elkaar te maken hebben. In Bureau Brabant maandagavond blijkt onder meer dat beide zaken alleen al door een familieband met elkaar verbonden zijn.

Op 6 januari wordt vanuit een grijze BMW 320D de eerste woning aan de Ahornstraat beschoten met tientallen kogels. Niet veel later gebeurt dit ook aan de Hagehof. In beide gevallen waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond.

Vlucht

Drie dagen later op 9 januari achtervolgt de politie een auto die zich verdacht gedraagt. De inzittenden vluchten een flat binnen en springen van drie hoog als de politie binnenvalt. De twee springers raken hierbij zwaargewond. Binnen wordt een man van 25 jaar dood gevonden.

De twee zwaargewonden zijn volgens de politie familie van de bewoners van de eerste beschoten woning in Breda. De dode man in de flat is familie van de bewoners van het tweede beschoten Bredase huis.

Achtergrond dode

Over de dode man maakte de politie al eerder bekend dat hij één van de vermoedelijke daders is van een gewelddadige overval in Bladel op een 78-jarige vrouw. Die overval vond plaats in september vorig jaar. De daders van die overval hadden waarschijnlijk banden met de Bredase Rabobende.

De politie heeft na een eerdere oproep bij Bureau Brabant vijf bruikbare tips binnen gekregen. Die tips gaan vooral over de grijze BMW waar vanuit geschoten is. Die BMW had gestolen kentekenplaten en is gestolen in het buitenland. Nog steeds is de politie geïnteresseerd in die wagen. Wie heeft hem zien rijden, wie zat erin en wie heeft camerabeelden met daarop de bewuste BMW?