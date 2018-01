Kamervragen over weglopende tbs'er: hoe kon John van T. wegkomen?

DEN BOSCH - CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen gaat Kamervragen stellen aan minister Ferdinand Grapperhaus over de veiligheid en bewaking in rechtbanken. Ze wil onder meer weten hoe ex-tbs’er John van T. maandagochtend tijdens een korte schorsing weg kon lopen bij zijn proces in Den Bosch.

“Het is bizar, onbestaanbaar”, stelt Van Toorenburg in het radioprogramma Afslag Zuid. “We weten wat voor een foute vent het is. Het is iemand die eerder tbs heeft gehad. Ik wil van de minister weten hoe hij de veiligheid in de rechtbanken op orde gaat brengen.”

Van T. (48) wordt ervan verdacht dat hij op 5 april 2017 in een huis in Budel een man en vrouw heeft gegijzeld en probeerde af te persen. Samen met een man uit Tiel is hij aangeklaagd.

'Getuigen bang maken'

“Dat is de omgekeerde wereld. We willen dat slachtoffers gaan getuigen en zich veilig voelen. Het is niet de bedoeling dat de dader rond kan lopen en slachtoffers of getuigen kan beïnvloeden of bang kan maken. Dit soort mensen moet de straf of behandeling krijgen die ze verdienen en we laten deze man gewoon weglopen.”

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er veiligheidsmaatregelen genomen voor de slachtoffers.