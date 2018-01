Jan en Annie zijn al 70 jaar getrouwd, en zo ziet dat er uit

VEGHEL - Ze stralen van geluk, Annie (87) en Jan (93) van Boxtel, die 70 jaar getrouwd zijn. "Ik heb er nooit geen spijt van gehad en was stapelverliefd en dat ben ik nog steeds", zegt Annie met een brede glimlach. Maandagmiddag kwam burgemeester Kees van Rooy het echtpaar feliciteren en ze kregen bloemen en een brief van de koning.





"Ik kan ze niet missen", zegt Jan. Het stel leerde elkaar kennen toen ze samen naar de kermis in Veghel gingen. Annie was al een tijdje smoorverliefd op Jan. Toen hij haar meevroeg naar de kermis, greep ze haar kans: "Hij dacht dat ik nee zou zeggen, maar ik zei ja", zegt Annie met een brede glimlach.

Veeleisend

Tegenwoordig scheiden veel mensen snel. Volgens Annie en Jan zijn ze te veeleisend geworden. Over de mooiste herinnering hoeft het jubilerende paar niet lang na te denken, dat is de geboorte van de vijf kinderen: "En allemaal gezond", zegt Annie.

Een kind krijgt een kind

Annie was 17 jaar toen ze trouwde: "Ik was nog een kind. 'Een kind brengt een kind voort', zei de zuster toen ik bevallen was." Maar een 'moetje' was het niet voor Annie, ze was gek op Jan en dacht: ik vat hem.



De gouden tip om zo lang samen te blijven? "Geven en nemen" zeggen Jan en Annie in koor, terwijl ze, net als 70 jaar geleden, elkaars hand vasthouden.