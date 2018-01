Uitgebrande bussen: is de Twingo bestuurder de gouden tipgever?

EINDHOVEN - De bestuurder van een witte Twingo zou zomaar eens de gouden getuige kunnen zijn die de Arriva branden oplost. Busmaatschappij Arriva in Tilburg wordt de afgelopen drie maanden geteisterd door een brandstichter. de schade loopt inmiddels in de miljoenen. Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan deze brandstichtingen en vraagt in het bijzonder naar deze bestuurder van de Twingo.

Arriva loofde vorige week een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip. De schade voor het geplaagde bedrijf loopt inmiddels in de miljoenen. De branden begonnen op 16 september. Er gingen toen vijf bussen in vlammen op. Eind september brandde een bedrijfsunit van Arirva uit.

Camerabeelden

Halverwege november werd er een bus gestolen. De dief reed er een tijd mee door Tilburg en omstreken om hem uiteindelijk ook in brand te steken. Dat gebeurde vlakbij het Elisabeth Ziekenhuis. Van al deze zaken laat Bureau Brabant camerabeelden zien. De meeste beelden zijn van een afstand genomen, waardoor de dader moeilijk te herkennen is. Wat opvallend is is dat de dader met een witte plastic tas rondloopt.

Wat verder opvalt is dat de dader in november vlak achter en bijna naast en voor een tweede persoon loopt. Het is niet duidelijk of beiden elkaar kennen, Ook deze persoon zou de politie belangrijke informatie over de dader kunnen geven. Deze beelden van beide mannen zijn op zondag op maandagnacht op 13 november gemaakt.

Twingo

Eerder op zondag reed de bewuste witte Twingo rond 18.20 door de Fatimastraat. Hij zou de dader richting Arriva hebben kunnen zien lopen.