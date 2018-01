Sluwe pinfraudeur in Riel gefilmd [VIDEO]

EINDHOVEN - De politie laat maandagavond in Bureau Brabant zien hoe een sluwe pinfraudeur in Riel te werk gaat. De beelden laten precies zien hoe een argeloze pinner in zijn val loopt. De vraag is niet alleen wie de fraudeur herkent, maar ook, zou jij erin trappen?

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe een man zonder geld wegloopt bij de pinautomaat. het scherm geeft een rood kruis aan en er kan geen geld gepind worden. De man vertrekt daarom. Een volgende man na hem doet een poging en hij lijkt wel geld uit de automaat te krijgen.

Truc

Wat de bewakingsbeelden wel vastleggen en de eerste pinner niet ziet, is dat de briefjes uit de portemonnee van de bedrieger komen. De eerste man loopt na het zien van het briefgeld opnieuw naar de automaat en toetst zijn pincode in. Deze wordt later misbruikt door de fraudeur. Ook hier zijn goede beelden van te zien in Bureau Brabant.