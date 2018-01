Miljoenen schadevergoeding toegekend aan MH17-nabestaanden, maar de kans dat ze die krijgen is klein

EINDHOVEN - Een groep nabestaanden van de neergehaalde vlucht MH17 heeft een Amerikaanse rechtszaak gewonnen, waardoor zij recht hebben op honderden miljoenen schadevergoeding van separatistenleider Igor Girkin. Dat blijkt uit rechtbankstukken die in bezit zijn van het tv-programma ZEMBLA. De kans dat het bedrag ook echt zal worden uitgekeerd is heel klein, het is vooral een belangrijke symbolische overwinning voor de nabestaanden.

Het gaat om een groep familieleden van vijfentwintig slachtoffers, onder wie drie Brabanders. De nabestaanden van Erik Vleesenbeek en Lieke Gianotten uit Bergen op Zoom en Astrid Hornikx uit Goirle zitten bij de groep. Per slachtoffer kende de rechter 20 miljoen dollar aan schadevergoeding toe. In totaal is er 400 miljoen dollar toegewezen, zegt de Amerikaanse advocaat Floyd Wisner tegen ZEMBLA.

LEES OOK: Elk MH17-slachtoffer krijgt zijn eigen boom, herdenkingsbos opent vandaag

Igor GIrkin

De rechtszaak werd aangespannen tegen de leider van de separatisten in Oekraïne, Igor Girkin. Deze Russische officier leidde de opstand en wordt nu door de Amerikaanse rechter verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van MH17 met een BUK-raket op 17 juli 2014.

De kans dat familieleden van slachtoffers de bedragen daadwerkelijk krijgen, is zeer klein. Girkin heeft zich namelijk niet verdedigd tijdens de rechtszaak en de bezittingen van de leider zijn bij lange na niet genoeg om de miljoenen te voldoen. “Deze zaak ging niet om geld, maar om gerechtigheid voor de families”, aldus de advocaat tegen ZEMBLA.

LEES OOK: Brabant rouwt: 50 Brabanders in neergestort vliegtuig Oekraïne MH17

Er vielen in totaal vijftig Brabantse slachtoffers tijdens de ramp.