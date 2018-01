Proost! Een Bossche Bol maar dan met alcohol... dit is de Oetelbol

DEN BOSCH/KERKDRIEL - Dé lekkernij van Den Bosch kan natuurlijk ook prima tijdens carnaval genuttigd worden, moeten ze bij Bakkerij van Leeuwen uit Kerkdriel gedacht hebben. Maar dan wel ‘verkleed’ in een groen laagje en gevuld met Boswandeling-slagroom. De groene Bossche Bol met alcohol erin heet zeer toepasselijk: de Oetelbol.

De bol heeft een laagje van witte chocola en is groen gekleurd met daarop een kikker, het symbool tijdens carnaval in Oeteldonk. In de slagroom zit behoorlijk wat alcohol, vertellen de makers.



Vanuit het hele land

Vorig jaar bedacht bakker Erik van Leeuwen al de Flügel-vlaai, ook die werd een enorm succes. “Mensen kwamen echt vanuit het hele land speciaal voor die vlaai naar onze bakkerij. Op carnavalszaterdag hebben we wel honderd van die vlaaien verkocht, dat is echt veel voor een bakkerij in een dorp", vertelt Jannie van Leeuwen.



De bakkers hopen dat de Oetelbol net zo’n succes wordt als de Flügel-vlaai. De Oetelbol is al te koop en is uiteraard tot en met carnaval verkrijgbaar.