Brabander start petitie aardbevingsslachtoffers: 'Wij steunen Groningen'

VEGHEL - Wat heeft Jan de Jong (70) uit Veghel met Groningen? "Helemaal niets", stelt hij zelf. Toch zette de Brabander een speciale website op: 'Wij steunen Groningen'. Daar kunnen inwoners van de diverse Nederlandse provincies een petitie tekenen, waarmee ze hun steun uitspreken voor financiële compensatie voor de Groningers die door de aardbevingen getroffen zijn.

'Al meer dan 50 jaar profiteert heel Nederland van het Groningse aardgas, maar de negatieve gevolgen daarvan voor veel inwoners van de provincie Groningen worden volstrekt onvoldoende aangepakt door de rijksoverheid. Dat is onacceptabel en beschamend. Wij willen Groningen steunen en schamen ons voor het beleid van de overheid op dit gebied,' zo staat op de website.

Onrechtvaardig behandeld

"Ik heb niets met Groningen en ken er ook niemand. En ik ben qua type ook helemaal geen actievoerder. Maar al jarenlang wordt ik boos als ik in de media over de problemen daar lees. Stel dat mijn huis in Veghel beschadigd zou worden door aardbevingen en de overheid doet niets. Ik zou knettergek worden en mezelf onrechtvaardig behandeld voelen", vertelt Jan. "Sinds de ontdekking van het gasveld in 1959, heeft de staat 300 miljard verdiend. Ik zeg niet dat je moet stoppen met boren. Maar het minste wat je dan kunt doen is de schade vergoeden, dat is een kwestie van fatsoen. Ik vroeg me af hoe ik die mensen een steuntje in de rug kon geven en kwam toen met het idee voor een petitie."

Signaal voor Den Haag

Maandagavond rond half elf was de petitie tweehonderd keer getekend, onder meer door mensen uit Brabant en Noord-Holland. Ook veel Groningers hebben getekend. "Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik wil juist dat de burgers van andere provincies laten zien, dat we de Groningers steunen. Het is ten eerste een signaal naar de inwoners, maar ik wil het signaal ook naar Den Haag overbrengen."

De petitie kan tot 27 april getekend worden.