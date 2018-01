Drie dagen de cel in, verdachte zal spijt hebben van lekke band snorfiets

GELDROP - Een man uit Geldrop zal er nog lang spijt van hebben dat hij op de Johan Peijnenburgweg met een lekke band reed. Agenten hielden hem staande om hem te wijzen op het mankement aan zijn snorfiets, maar de man beledigde daarna de politie. Ook bleek hij een winkeldiefstal op zijn kerfstok te hebben.

Bij de controle bleek iets mis te zijn met het rijbewijs van de verdachte, waarna verder onderzoek plaatsvond. De man kon dat 'op zijn zachtst gezegd' niet waarderen en werkte niet goed mee aan de controle, aldus de politie Geldrop-Mierlo.

De snorfiets waar de man op reed werd voor onderzoek in beslag genomen. Nadat hij te voet verder mocht, beledigde hij de agenten. "De verdachte werd hiervoor aangehouden waarna hij verzet pleegde bij zijn aanhouding. De man werd uiteindelijk onder controle gebracht. Toegesnelde politiecollega’s brachten de verdachte vervolgens over naar het politiebureau."

Man bleek gezocht te worden

Einde verhaal zou je denken, maar ondertussen werd bekend dat de man vlak voor de controle een winkeldiefstal gepleegd had in een winkel in Geldrop en op zijn snorfiets was vertrokken. Andere agenten die in het centrum van het dorp woonden, bleken hem daarom al te zoeken.

De man is nu voor drie dagen vastgezet. Hij wordt verdacht van belediging, verzet bij aanhouding, rijden onder invloed van drugs, bezit van harddrugs, het niet kunnen tonen van een kentekenbewijs, het niet kunnen tonen van identificatie en winkeldiefstal.

De politie doet verder onderzoek.