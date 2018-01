Gitaarheld Karst (10) speelt Metallica als de beste: 'Het is snel, dat is leuk om te spelen'

TILBURG - Karst van Riel uit Tilburg is tien jaar oud en nu al een baas op zijn gitaar. Hij is zo goed, dat een leraar hem aanmoedigde om een filmpje op te sturen naar ‘De Muziekwedstrijd’. En Karst won met zijn Metallica-medley in de categorie 'coolste' filmpje.

Of het nu razendsnelle riffs zijn of ingewikkelde intro’s, Kars speelt ze zonder met zijn ogen te knipperen. “Ik vind het gewoon heel leuk om te spelen.”

Maar hoe komt zo’n jong ventje aan zoveel liefde voor een jaren-80-band vol metalheads met grijze bakkenbaarden? “Dat weet ik niet precies. Het is snel, dat vind ik leuk.”

Eigen videoclip

Zijn liefde voor de gitaar en Metallica hebben de rockster in de dop in ieder geval geen windeieren gelegd. Bij zijn winst van De Muziekwedstrijd won hij de mogelijkheid om een eigen videoclip te maken. “Leuk.” Maar daar doet Karst het niet voor. Hij wil vooral gewoon spelen en 'nothing else matters': “Ik krijg ook nog een andere prijs voor het winnen van die wedstrijd, maar ik weet eigenlijk niet wat ik krijg.”