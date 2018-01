Lars Boom heeft na hartoperatie zinnen gezet op voorjaarsklassiekers

VLIJMEN - Echt veel prijzen heeft Lars Boom de afgelopen jaren niet gewonnen, niet op de weg en ook niet in het veld. Maar dat zal de wielrenner uit Vlijmen voorlopig een zorg zijn. Hij onderging onlangs een operatie om zijn hartritmestoornissen te verhelpen. Nu die achter de rug is, kan Boom aan een rentree werken.

“Het gaat redelijk goed met me. De ingreep is in ieder geval geslaagd. Daarna heb ik een griepje gekregen, waardoor ik even geduld moet hebben voordat ik weer op de fiets mag om de trainingen rustig te hervatten. Ik heb wel op de roller kunnen oefenen, maar uiteraard ben ik liever buiten bezig”, vertelt Boom monter.

Winnaar van Britse wielerronde

Vorig najaar was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de coureur van LottoNL-Jumbo. In september schreef hij zelfs de meerdaagse Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam.

Hartproblemen op Curacao

Begin november was het echter even schrikken voor hem. Tijdens een vakantie op Curaçao merkte de coureur van LottoNL-Jumbo voor het eerst dat er wat mis was met zijn hart. “Ik heb zoals de meeste topsporters een groot sporthart en dan kan er bij een bepaalde inspanning een verstoring optreden.”

“Ik heb hartfilmpjes laten maken en gelukkig stelden teamarts Peter Verstappen en cardioloog Jan Hoogsteen me gerust. Het was niet levensbedreigend en het kon op zich geen kwaad, maar fijn was anders. Bovendien moest ik er wel aan geholpen worden.”

Trainingskamp op Lanzarote

Dat hoefde niet meteen. Boom kon met zijn vrouw Niké en hun twee dochters Kee en Nena gezellig Oud en Nieuw vieren. Hij keek relaxed naar het veldrijden (zijn andere wielerliefde) op tv en stapte begin dit jaar in het vliegtuig om met zijn ploeg deel te nemen aan een trainingskamp op Lanzarote.

Operatie door beste chirurg

Vorige week ging hij dan toch onder het mes in een ziekenhuis in Antwerpen. “Dat gebeurde door de beste chirurg van Europa, zo kreeg ik te horen van mijn clubarts. De operatie is verricht via mijn liezen. De wondjes die hierbij zijn ontstaan zijn nog heel gevoelig en moet ik goed laten helen. Anders kan er overbelasting optreden of een terugslag ontstaan”, vertelt Boom, die na twee nachten alweer naar huis en zijn gezinnetje mocht. Een meevaller voor hen, want eigenlijk stond voor pa deze maand de Tour Down Under op de rol.

Rentree in Omloop Het Nieuwsblad?

Wanneer zien we Boom danwel weer terug in het peloton? “Het hangt er een beetje vanaf hoe alles evolueert, maar ik zet in op de Omloop Het Nieuwsblad van 24 februari”, aldus de 32-jarige coureur.



Die voorjaarsklassieker komt denkelijk nog te vroeg om meteen voor de prijzen te kunnen gaan, maar er komen voor hem nog voldoende mogelijkheden in de wedstrijden om de wereldbeker, zo schat Boom in.