Deze talentvolle Brabantse (pop)muzikanten zijn de sterren van de toekomst

Mozes and the Firstborn. (Foto: Mozes and the Firstborn)

EINDHOVEN - Elvin Usidame is pas 25, maar nu al een van de belangrijke gezichten van de Brabantse muziekindustrie. Hij was jaren lid van het succesvolle bandje Hunting the Robot, en tot deze week muziekprogrammeur bij poppodium de Effenaar in Eindhoven. Er zijn weinig mensen die de afgelopen jaren meer Brabants muziektalent voorbij hebben zien komen dan Elvin. We vroegen hem van wie we in de toekomst nog gaan horen.

“Veel grote internationale artiesten gaan eerder naar de Randstad. Dus het is in Eindhoven moeilijk om dat soort acts te strikken”, vertelt Elvin. En daarom moet de Effenaar vaak creatief zijn. “Bij de Effenaar proberen ze talentvolle artiesten al heel vroeg te strikken, zodat ze zich het podium herinneren als ze later groot zijn geworden en terugkomen.” Als voorbeeld noemt hij de songwriter Dotan: “Die trad al heel vroeg in zijn carrière op in de kleine zaal, toen in de grotere zalen. Nu doet hij zijn eigen sessies in De Effenaar.”

Om die wereldsterren in de dop te ontdekken, speurt Elvin elke dag stad, land en internet af: “Vroeger kreeg je als poppodium alle tapes opgestuurd en was ik vaak de eerste die nieuwe muziek hoorde. Nu, door media als YouTube en Spotify, is het publiek soms beter ingevoerd dan ikzelf.”

Om de hordes muziekliefhebbers voor te zijn, wordt in Eindhoven daarom veel samengewerkt met kleinere poppodia in de provincie. Zo worden de artiesten al gespot voordat ze een YouTube sensatie zijn geworden. “Als die podia iets goeds voorbij zien komen, dan word ik getipt en andersom doe ik dat ook bij hun.”

Elvin zelf werd onlangs weggekaapt bij de Effenaar door poppodium Paradiso. Maar hij zag genoeg Brabants talent om te weten wie dé sterren van de toekomst zijn.

1. Mozes and The Firstborn (Eindhoven)

"Deze Eindhovenaren zijn al redelijk bekend in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Ze begonnen als garage-rockband maar nu zijn ze richting de alternatieve high-schoolrock van de jaren negentig getrokken. Ze spelen sterke popliedjes met een randje. De drummer van de band, Raven Aartsen, zie ik als een van de topproducers van de toekomst. "

2. Rosemary & Garlic (Oss)

"Rosemary & Garlic is groter in het buitenland dan in Nederland! Ze zijn met 700.000 luisteraars een van de best beluisterde Nederlandse artiesten op Spotify. Ze doen nu een internationale tour, maar ik hoop van harte dat ze ook hier worden ontdekt."

3. Pietju Bell (Eindhoven)

"Pietju Bell is wat mij betreft hét hiphoptalent uit Eindhoven van de laatste tijd. Hij combineert vlugge raps met grauwe diepe bassen. Hij komt binnenkort met een nieuwe plaat. Ik verwacht dat een heel mooi jaar gaat worden voor hem."