Philips groeit verder in de medische technologie

AMSTERDAM - Philips groeit gestaag verder. Het medisch technologiebedrijf wist in het vierde kwartaal van vorig jaar zowel de winst als de omzet op te voeren. Vooral vanuit China en de Verenigde Staten was er meer vraag naar de diagnose-apparatuur van het bedrijf.

Philips wist op eigen kracht in het vierde kwartaal vijf procent meer omzet te behalen. Deze kwam uit op 5,3 miljard euro. Over heel 2017 viel de omzet vier procent hoger uit, in totaal 17,8 miljard euro.

Winst

De winst van de technologiereus steeg in de laatste maanden van vorig jaar tot 476 miljoen euro, tegenover 465 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016. Aan het einde van het hele jaar bleef onder de streep ruim 1 miljard euro over. Na heel 2016 was dat 831 miljoen euro.



Topman Frans van Houten sprak van een goed jaar voor Philips. Het bedrijf is er volgens hem in geslaagd om aan de eigen doelstellingen te voldoen. Zo heeft het 1,2 miljard euro in kas en werden er verschillende bedrijven overgenomen die passen bij de ambities van Philips. Dit zal het bedrijf ook in de toekomst blijven doen. Van Houten benadrukt ook dat er op eigen kracht nog genoeg te winnen valt.

Lagere kosten

Philips slaagde er verder in om de winstgevendheid te verbeteren. Het concern wist onder meer de kosten in 2017 met 483 miljoen euro naar beneden te krijgen. Dat was meer dan de 400 miljoen euro aan besparingen die Philips in eerste instantie voorzag.



Philips schroefde in het slot van 2017 zijn belang in lichtdivisie Philips Lighting verder terug. In november werden aandelen van de hand gedaan voor een bedrag van 547 miljoen euro. Verder zei Philips dat er 'constructieve' gesprekken gevoerd zijn met de Amerikaanse toezichthouder FDA, die verscherpt toeziet op zijn fabrieken in de Verenigde Staten waar onder meer defibrillatoren worden gemaakt.