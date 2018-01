Drugslab in het pand dat je verhuurt? Gerard zat met een hoop ellende toen het hem overkwam

ETTEN-LEUR - “Toen zou ik wel gemeld hebben, maar nu niet meer”, Gerard Franken uit Breda verhuurde een bedrijfspand waar een drugslab werd gevonden. Franken had niets met het lab van doen, toch moest zijn pand een jaar dicht.

“Ons spaargeld is in het herstel gegaan.” Een ton schade en een gesloten pand, Gerard denkt vol pijn terug aan de tijd van het drugslab.



Na het runnen van een succesvol kerstpakkettenbedrijf gaat Gerard Franken zijn oude bedrijfspand verhuren, als pensioenvoorziening. Via een makelaar vindt hij een nieuwe huurder, die er een autobedrijf zou willen beginnen. “Die heeft in zeven weken, naar eigen zeggen, twee auto’s uit gedeukt”, vertelt Gerard. Het blijkt een dekmantel.



Pand gesloten na tip andere huurder

Een man die een ander deel van het pand huurt, ruikt onraad en tipt de politie, die valt uiteindelijk binnen. Gerard en de tipgever blijken niets met het lab te maken hebben. Toch sluit de gemeente het pand, "Om de loop er uit te halen en voor de veiligheid van de buurt”, citeert Gerard uit de brief van toen. Toch voelt de sluiting als een forse straf voor hem.

Twintig procent van de Brabanders meldt een drugslab niet, bleek al eerder uit de Brabant Misdaad Monitor. Burgemeester Depla van Breda riep naar aanleiding van het onderzoek nog op om dit soort laboratoria juist wel te melden. Hij laat nu weten niet op de situatie in Etten-Leur in te kunnen gaan. Wel zegt hij: “Ik vind echt dat wij als bestuurders moeten nadenken over hoe we burgers die melden kunnen beschermen of belonen.”

'De crimineel is verantwoordelijk'

“Het is ongelooflijk rot, maar uiteindelijk is de pandeigenaar verantwoordelijk voor wat er in het pand gebeurt,” Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur, zegt mee te leven met betrokkenen in een situatie vergelijkbaar met die van Gerard. Want uiteindelijk zou het toch vooral de crimineel moeten zijn die op de blaren moet zitten. “Een criminele dader is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn daden.” De Vries wijst er vooral op dat de gemeente met name inzet op preventie.