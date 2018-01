Naweeën van de storm, bomenrooiers na twee weken nog druk bezig met 'gigantisch veel' puin ruimen

BEST - Het is ongeveer twee weken geleden dat er een storm over Brabant raasde. De schade van toen, zorgt nog altijd voor handenvol werk. Bomenrooiers in Brabant krijgen de omgevallen bomen niet weggewerkt. "Een maand, misschien nog twee maanden de handen uit de mouwen."

"De winter is bij ons altijd een drukke tijd. Maar nu moest het reguliere werk even plaats maken voor deze acute situatie", vertelt bomenrooier Hein Kuijpers uit Son. Samen met tal van andere rooiers probeert hij het bos in Best weer toegankelijk te maken.



"We maken de paden vrij en de bomen die dreigen om te vallen, nemen we ook meteen mee. Zo zorgen we ervoor dat die niet alsnog over een week op het pad vallen."





Maanden werk

De storm die over Brabant raasde, zorgt er nu nog altijd voor dat er handenvol werk ligt te wachten. "Ja, gigantisch veel", bevestigt Hein Kuijpers. "Dit heeft waarschijnlijk nog wel een nasleep van een maand of zelfs twee maanden." Een voorzichtige schatting van bomenrooier Hein komt uit op 'duizenden tonnen'. Het is in ieder geval 'gigantisch veel' werk.

Controleren voor carnaval

In Den Bosch herkennen ze het beeld dat Hein Kuijpers schetst. Bij de gemeente kwamen er honderden meldingen van omgevallen bomen binnen. Per melding zijn soms meerdere bomen omgewaaid.



Met carnaval op komst, gaat de gemeente de routes van de optocht nog eens extra controleren op losse takken en bomen. Verder worden er extra trekproeven uitgevoerd om te controleren hoe het met de kastanjebomen naast de route staat.



Stormschade op begraafplaats Eindhoven

In de hele provincie heeft de storm voor flink wat schade gezorgd. Bijvoorbeeld op de begraafplaats aan de Jacob van Campenweg in Eindhoven. Op het kerkhof liggen tal van dikke bomen over het pad die nog moeten worden opgeruimd. Voorlopig is de begraafplaats daar nog dicht.