Darter Jelle Klaasen gaat trouwen met zijn Nanke

ALPHEN - Jelle Klaasen gaat in mei trouwen. De darter geeft in Italië het ja-woord aan zijn vriendin Nanke. "Dit jaar wordt een nieuwe start, op ieder vlak. Ik kijk er enorm naar uit."

Het jaar 2017 bracht Klaasen weinig succes. Hij vloog er in de eerste ronde van het WK meteen uit en zakte naar plek achttien op de wereldranglijst. Daarnaast moet Klaasen aan zijn pols worden geopereerd. De darter heeft weinig last meer van de blessure. "Ik kan zonder pijn spelen."



Toch kan hij niet alles meer hetzelfde doen als voor zijn blessure. "Eerst kon ik vier, vijf, zes uur achter elkaar gooien. Nu gooi ik een uurtje, neem ik een uurtje rust en ga weer een uurtje gooien. Dat werkt goed en ik voel me er prettig bij."



Klaasen hoopt dat 2018 zijn jaar wordt. De darter wil terugkeren in de top zestien van de wereldranglijst. "Ik sta er nu ook niet slecht voor. Heel veel darters zouden graag op mijn positie staan. Die dromen daar van. Ik ga hard werken om terug te keren bij de beste zestien. Dat is mijn eerste doel voor dit jaar."