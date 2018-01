Nieuw hoofdstuk in keeperssoap NAC: Andries Noppert per direct vertrokken

BREDA - De keeperssoap van NAC Breda duurt voort. Andries Noppert verruilt NAC per direct voor het Italiaanse Foggia Calcio, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B. De Fries had nog een contract tot einde seizoen bij NAC, maar mocht van de Bredase club transfervrij vertrekken.

Noppert begon het seizoen als eerste doelman van NAC Breda. Hij speelde de wedstrijden tegen Vitesse, PSV en Sparta. Daarna gaf trainer Stijn Vreven de voorkeur aan Mark Birighitti tussen de palen. Hoewel Birighitti ook niet naar tevredenheid presteerde, en ook hij zijn basisplaats verloor, kreeg Noppert geen speelminuten meer bij NAC. Nigel Bertrams werd de nieuwe eerste man in Breda.



Noppert is tevreden dat NAC hem de mogelijkheid biedt het avontuur ergens anders aan te gaan: "Helaas is het sportief uiteindelijk niet helemaal geworden wat ik ervan had verwacht en mijn sportieve ambitie heeft voor mij prioriteit. Het doet mij daarom goed dat NAC zich open heeft opgesteld en actief heeft meegedacht om mij de kans te geven ergens anders mijn geluk te beproeven."



Technisch directeur Hans Smulders: "Wij wensen Andries veel succes met zijn nieuwe avontuur in Italië. Het is hem gegund, want het is een geweldige jongen die met zijn persoonlijkheid altijd heeft bijgedragen aan een goede sfeer in de groep. Hopelijk kan hij zijn plek in Italië snel vinden om zich in een andere omgeving verder te ontwikkelen en zijn sportieve ambities waarmaken."