Taxibus botst tegen boom, hoogbejaarde passagier in rolstoel overleden

SPRUNDEL - Op de kruising van het Moervenstraatje en de Zundertseweg in Sprundel is dinsdagmiddag een taxibusje tegen een boom gebotst. Daarbij is een dode gevallen. Het gaat om een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel die samen met een familielid in de bus zat.





Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk, maar volgens de politie is er sprake van een eenzijdig ongeval. De bestuurder van het voertuig, die bekneld zat, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het familielid van het slachtoffer bleef ongedeerd.



Het ongeval gebeurde in de richting van Rucphen. De weg is afgezet voor onderzoek.