Lekker uit eten? Probeer het eens bij prijswinnaars De Rozario en Hofstede de Blaak

HELMOND/TILBURG - Geen zin om te koken vanavond? Of gewoon op zoek naar een goed restaurant? Dan zijn De Rozario in Helmond en Hofstede de Blaak in Tilburg aanraders. Zij hebben dinsdag allebei een Restaurant Award gewonnen.

Het restaurant van Jermain de Rozario in Helmond is bestempeld tot Beste Nieuwkomer van Nederland. Het team van de Restaurant Awards ging met een cameraploeg bij de winnaar langs. "Super dik, zeg. Dankjewel. Dit is echt vet, ik kan wel janken. Het is een eer om in deze lijst te staan", zegt hij als hij de award krijgt.

Beste prijs-kwaliteitverhouding

Hofstede de Blaak heeft de prijs Beste Prijs/Kwaliteit Restaurant van Nederland gekregen. De zaak won deze award in 2016 ook al. "Leuk dat ie weer terug is. Ben er heel blij mee", zegt een van de eigenaren.

Jury van 500 topchefs

Wie in de prijzen vallen, wordt bepaald door een vakjury. Die bestaat uit de 500 beste chefs en restauranteigenaren van het land.

Driesterrenrestaurant De Librije ging er met de hoofdprijs vandoor. De horecazaak in Zwolle is voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot Beste Restaurant van Nederland.