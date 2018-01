Hij ging van mensenbillen over op eendenbillen, Bas tekent de Donald Duck

EINDHOVEN - Zijn naam zullen de meeste mensen waarschijnlijk niet kennen, maar iedereen heeft de tekeningen van Bas Heymans uit Veldhoven wel voorbij zien komen. Hij tekent namelijk de Nederlandse Donald Duck. “Ik geloof niet zo in talent. Je moet het vooral heel erg leuk vinden om te doen.”

De tekenkoorts kreeg Bas Heymans uit Veldhoven al heel vroeg. “Mijn vader tekende altijd strips op zijn kamer. Daar had ik heel veel bewondering voor.” En dus begon kleine Bas met schetsen.

Naaktmodellen

Zonder opleiding, maar met een obsessie voor potlood en papier bouwde hij zijn hobby uit tot een succesvolle carrière. “Ik ben in Frankrijk naar de kunstacademie geweest, maar die heb ik niet afgemaakt. Ik vond het doodsaai. Alleen de naaktmodellen vond ik wel leuk.”

Eenmaal in Nederland kreeg hij per toeval de kans om een aantal tekeningen voor de Donald Duck te maken. “Mijn broer tekende voor de Donald Duck. Hij dreigde een deadline niet te halen. Toen bood ik aan om wat tekeningen voor hem te maken. Niet lang daarna werd ik gebeld of ik niet ook voor de Donald Duck wilde komen teken.” En dus ging hij van de mensenbillen op school naar de eendenbillen in de Donald Duck.

Boze wolf

Inmiddels tekent hij niet alleen Donald, maar ook veel van de andere verhalen in het blad zoals de grote boze Wolf en Broer Konijn. “De grote boze wolf is een van mijn favorieten. Een boosaardige vader die zijn vader op het slechte pad probeert te krijgen, maar het lukt hem nooit. Zijn zoontje is nooit gemeen en heeft eigenlijk medelijden met zijn vader.”

Spijt dat hij is gestopt met school, heeft Bas niet: “Ik vond school tijdverspilling. Volgens mij is het belangrijkste dat je iets gewoon ontzettend leuk vindt. Je moet het heel veel doen, dan leer je het vanzelf.”