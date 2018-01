Man (24) die met bierglas gooide naar Eindhovense student krijgt cel- en taakstraf

DEN BOSCH - De 24-jarige man die een bierglas gooide naar een student van de TU Eindhoven heeft een celstraf van 180 dagen, waarvan 176 voorwaardelijk, gekregen. Ook is hij door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Het 21-jarige slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ruim 13.500 euro van hem.

De mannen waren vorig jaar juli op een feestje in een studentenhuis aan de Pioenroosstraat in Eindhoven. De 24-jarige man kreeg ruzie met een van de bewoners. Toen de twee uit elkaar werden gehaald, gooide hij met het bierglas.

Ernstig gewond

Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op aan zijn oog en moest worden geopereerd. Het is nog altijd, ruim een half jaar later, niet duidelijk of hij het zicht in zijn oog volledig zal verliezen. Ook hield hij er blijvende littekens in zijn gezicht aan over.

Volgens de vader van de 21-jarige student gedroeg de dader zich vervelend op het feestje. Hij zou ook spullen kapot hebben gemaakt. “Mijn zoon wilde hem buiten zetten. Daarbij werd geduwd en getrokken. Het opstootje werd gesust en leek voorbij, tot het bierglas in zijn gezicht werd gegooid”, zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

LEES OOK: TU-student krijgt bierglas in gezicht en moet vrezen voor oog

De Eindhovenaar verklaarde bij de rechtbank dat hij alleen de inhoud van het glas naar de student wilde gooien. De rechter geloofde dit niet. Mensen die op het feestje waren hebben verklaringen gegeven, waaruit blijkt dat hij het glas bewust heeft gegooid.