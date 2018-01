Politie stuurt 28 vrachtwagenchauffeurs weg, de trucks stonden geparkeerd op de vluchtstrook

LIESSEL - De politie heeft maandagavond 28 vrachtwagenchauffeurs weggestuurd. De bestuurders stonden met hun truck geparkeerd op de vluchtstrook. "Gevaarlijk en verboden."

"Het is verboden zonder noodzaak om op de vluchtstrook te stoppen", laat een woordvoerder van de politie weten. Toch besloten bijna dertig vrachtwagenchauffeurs om hun wagen op de weghelft van de A67 te parkeren.



De bestuurders lagen in de cabine van hun voertuigen te slapen toen de motorpolitie besloot om ze weg te sturen.



Ander plekje zoeken

Waar de chauffeurs vervolgens naar toe zijn gestuurd, is onduidelijk. "Ze zullen een andere (legale) plek moeten zoeken", vertelt de politie. "Maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid."



De vrachtwagenchauffeurs hebben geen boete gekregen maar zijn volgens de politie wel gewaarschuwd.