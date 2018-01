Ex-tbs'er 'verbijsterd' over ontstane ophef rond vertrek bij rechtszaak

DEN BOSCH - De 48-jarige ex-tbs’er John van T. is maandag weggelopen bij een rechtszaak tegen hem in Den Bosch, omdat het Openbaar Ministerie (OM) hem opnieuw tbs wil opleggen. "Mijn cliënt is verbijsterd over de ophef die is ontstaan”, zo laat zijn advocaat Job Knoester dinsdag desgevraagd aan Omroep Brabant weten.

Knoester zegt dat hij en zijn cliënt zich ergeren aan termen in de media als dat hij ‘was ontsnapt’. “Hij mocht, en mag, zijn proces in vrijheid afwachten. Hij had dus de keuze om te blijven of weg te gaan”, aldus de raadsman.



'CDA-Kamerlid moet op juridische les'

De advocaat vindt het daarom ook vreemd dat Madeleine van Toorenburg van het CDA van plan is Kamervragen te stellen. Dat liet het CDA-Kamerlid uit Rosmalen maandagavond aan Omroep Brabant weten. “Ik heb het idee dat ze niet weet waar ze het over had. Als ze dat wel weet, moet ze nodig op juridische les”, zegt Knoester.

Ondanks dat Van T. dus weg mocht, is dit niet iets wat zijn advocaat hem heeft aangeraden. Hij heeft hem dan ook gevraagd waarom hij dit heeft gedaan. “Het was een emotionele dag voor hem. Hij heeft uitgebreid een verklaring afgelegd. Toen bleek dat ze hem weer tbs wilden opleggen, liepen de emoties hoog op en ging hij weg.”

Zijn cliënt wordt verdacht van gijzeling en afpersing. Hij zou op 5 april 2017 in een huis in Budel een man en vrouw hebben vastgehouden. Dit zou hij samen met een vriend uit Tiel hebben gedaan.

Veiligheidsmaatregelen slachtoffers

Het OM wilde dat Van T. meteen werd opgepakt toen hij niet meer terugkwam in de rechtszaal. De rechter ging hier niet in mee. Justitie ondernam daarom ‘actie richting de slachtoffers’ nadat hij was vertrokken.

Een woordvoerder vertelt dat is gekeken waar de verdachte zich bevond en of zij gevaar liepen. “We kregen eind van de dag te horen dat hij rustig thuis zat”, vertelt ze. De slachtoffers worden verder niet beveiligd. “De situatie is weer zo als voor het proces. Hij mag het vonnis in vrijheid afwachten, wel onder bepaalde voorwaarden.”

Knoester gaat er overigens van uit dat John van T. uiteindelijk geen tbs opgelegd zal krijgen. “Deskundigen hebben gezegd dat er geen stoornis is die enige relevantie heeft op de delicten waar hij van wordt beschuldigd.”