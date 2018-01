Confronterend lesje voor Tilburgse studenten: zo makkelijk krijgt een inbreker je voordeur open

TILBURG - Het aantal inbraken in studentenhuizen is de laatste jaren enorm gestegen. In studentenstad Tilburg is afgelopen jaar 52 keer aangifte gedaan: een verdubbeling. Dieven komen makkelijk binnen. En in al die kamertjes liggen laptops en iPhones voor het oprapen. Politie en gemeente komen in actie om studenten te waarschuwen.

In de hal van de Avans Hogeschool in Tilburg staat op een tafel een klein deurtje van zo'n veertig centimeter hoog. In een kozijn, met een echt slot. Studenten die voorbij lopen, krijgen een hard plastic kaartje in de hand gedrukt. "Probeer maar, stop er maar in", zegt een begeleidster. Student Joris van den Berg gaat de uitdaging aan.



Hij staat even te frunniken, maar ook hij krijgt het slot open. De les van vandaag: doe altijd je deur op slot, want een inbreker staat binnen vijf seconden binnen.







Veel buit

Politieagent Michael Kanavan heeft gezien hoe sterk het aantal inbraken in studentenhuizen toenam tussen 2016 en nu. "De reden is simpel: heel veel buit. In een studentenpand zitten misschien wel zes of zeven woningen. Dus dat betekent zes of zeven laptops, iPads en televisies."



Beveiligingsexpert Michel Hermans gaat met Joris van den Berg mee naar zijn studentenhuis. Om eens te kijken hoe snel hij daar binnen staat. Hij komt voor een stevige, metalen deur te staan. Joris kijkt geamuseerd toe hoe Hermans met zijn plastic kaartje bij zijn slot staat te wrikken. Na een seconde of tien is het gebeurd. "Oh nee dat meen je niet", roept Joris. "Dat was wel heel snel. Dat had ik niet verwacht."

Nonchalant

Hermans: "De deur wordt meestal alleen dichtgetrokken en niet op slot gedraaid. Bij studenten zit die nonchalance erin, hè. Die denken: ik trek de deur dicht en hij is op slot. Maar dat is dus niet zo." Wijze les voor Joris? "Eerder een harde les. Een klap in het gezicht, dat ze zo makkelijk kunnen binnenkomen."



Om Joris en zijn medestudenten te beschermen tegen inbrekers plaatst Hermans een beveiligingsstrip. Zodat inbrekers bij Joris' studentenhuis voor een gesloten deur blijven staan als ze de truc met het plastic kaartje willen proberen.