Kalfje ontsnapt aan boer en wordt doodgereden door trein

BERKEL-ENSCHOT - Een tragisch ongeval dinsdagmiddag in Berkel-Enschot. Eén keer besloot een boer zijn kalf geen touw om de nek te doen, toen het diertje naar een andere stal overgeplaatst moest worden. Het kalf rukte zich los en ging er vandoor...

Bijna anderhalf uur zocht de boer zijn dochter naar het beestje. Zelf viel hij op zijn achterhoofd toen het kalf zich losrukte.

Bijna gevangen

Het kalfje rende eerst over de Heikantsebaan richting de snelweg N65. Daar lukte het bijna om het dier te vangen, maar hij draaide om richting de Kreitenmolenstraat in Udenhout. Over die straat liep het dier een paar kilometer, tot het bij de spoorwegovergang Kreitenmolenstraat/Stationsstraat kwam.

Geraakt door trein

Daar aangekomen sloeg hij af en liep hij een flink stuk langs het spoor. Hier werd het kalf dodelijk geraakt door een voorbijrazende trein.

De trein stopte even. Er was minimale schade aan het treinstel en dus kon de reis voortgezet worden.