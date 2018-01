Politie overbelast met verwarde mensen, GGZ helpt ze

BREDA - Verwarde mensen belasten steeds meer het dagelijkse politiewerk. In het westen van Brabant heeft de politie gemiddeld dagelijks negentien situaties waarbij agenten in actie komen. Het gaat dan om uiteenlopende gevallen als ronddolende demente bejaarden tot aan suïcidale jongeren die thuis door het lint gaan. Er is intussen wel een oplossing gevonden die de politie wat meer lucht geeft.

Volgens plaatsvervangend chef Jaco van Hoorn van eenheid Zeeland West-Brabant drukten verwarde mensen ook vorig jaar zwaar op de capaciteit van de agenten op straat. "We zien al jaren een toename. We hebben ook de indruk dat het aantal ernstige zaken toeneemt. Dan kun je denken aan geweld, mensen die in huis of daarbuiten anderen lastig worden gevallen. Maar we rekenen er ook verwarde demente ouderen er onder, het is een breed scala".

Zelfmoordplannen

Van Hoorn schat dat zeker twintig procent van de noodhulpzaken (de 24-uurs surveillance van de politie) over verwarde mensen gaat. Hij ziet dat ook de ernst toeneemt van de situaties. Soms is er zelfs inzet van een arrestatieteam nodig om iemand met zelfmoordplannen van een gevaarlijke plek te halen.



De politie-eenheid Zeeland West-Brabant had vorig jaar in totaal 6880 situaties met verwarde personen. In 2016 waren dat er 6000 en het jaar daarvoor 5400 gevallen waarbij de politie ingreep.



Cijfers van de politie in Oost-Brabant en over de situatie daar volgen later maar daar speelt hetzelfde, het is een landelijk probleem. De politie in Oost-Brabant laat weten dat ze ook werken aan een oplossing over vervoer, opvang en tijdige signalering van verwarde personen.



Speciale kamers bij GGZ

Er is intussen wel een oplossing bedacht die de politie wat kan ontlasten, zegt Van Hoorn. "De praktijk was dat we die verwarde mensen meenamen in de politieauto naar een politiebureau. Soms in de boeien. Dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet goed. Die mensen horen niet in een politieauto en een politiebureau. Dus we zijn heel blij dat we afgelopen jaar afspraken hebben kunnen maken met de GGZ-instellingen in ons gebied".



In de GGZ-instellingen in Halsteren (Vrederust) en Breda (Muiderslotstraat) zijn speciale kamers in gebruik genomen." Daar brengen we die mensen naartoe. Dat doen wij ook niet meer, dat doet de ambulance". De kamers worden Spoedeisende Psychiatrische Ondezoeksruimtes genoemd. Ze zijn onderdeel van een proef die een jaar duurt.



Omdat er overal knelpunten zijn, is een landelijke werkgroep onder leiding van oud-burgemeester Onno Hoes al een tijd bezig uit te zoeken hoe je dit het probleem kunt oplossen.