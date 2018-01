Gewapende overval op HEMA aan Haagsemarkt in Breda

BREDA - Op de Haagsemarkt in Breda is dinsdagmiddag een gewapende overval gepleegd op de HEMA. De dader bedreigde het personeel met een mes en is gevlucht met een onbekende buit.

De man droeg een zwarte jas en reed op een zwarte scooter. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.