Geen polonaise langs de kerkbanken in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - "Het is echt heel jammer", verontschuldigt Louise Schneider zich. Als voorzitter van de Carnavals Organisatie Raamsdonksveer heeft zij besloten dat dit jaar carnaval en de Sint Elisabethparochie niet samengaan. "We moesten aan teveel regels voldoen. Zo mocht er geen polonaise door de kerk en er mochten alleen kerkelijke liederen worden gezongen. De kerk hoort bij carnaval, maar zo is er weinig ruimte voor het carnavalsgevoel."

"Pastoor Van der Laer van de Sint Elisabethparochie heeft wel een punt, " vervolgt de carnavalsvoorzitter haar verhaal. " Vorig jaar is er een polonaise gehouden op het altaar. Dat is natuurlijk niet respectvol naar de kerk toe."

Geen polonaise

Met begrip en de belofte dat dit niet meer zou gebeuren, redde de voorzitter de carnavalsviering niet voor haar organisatie. "De pastoor wilde helemaal geen polonaise in de kerk, zelfs geen carnavaleske liedjes. Onze club bestaat voor een groot deel uit mensen die een stuk losser in de kerkelijke leer staan. Het lijkt nu een gewone viering te worden in plaats van een carnavalsviering, zoals we jaren gewend zijn."

Pastoor Van der Laer bevestigt op Facebook dat de carnavalsviering op zaterdag niet doorgaat. De gewone viering op zondag gaat wel door. Louise Schneider sluit niet uit dat er volgend jaar wel een carnavalsviering is, 'maar dit jaar zit het er niet in'.

Al eerder gedoe

Het is de de tweede keer in korte tijd dat er rumoer is rondom de Sint Elisabethparochie. De Sinterklaasviering verliep ook stroef. Nadat die in eerste instantie was afgelast, omdat de 'nep bisschop' niet welkom was. Uiteindelijk is deze dienst na een goed gesprek wel doorgegaan nadat er wat aanpassingen zijn gemaakt door beide partijen.