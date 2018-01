Burgemeester Houben van Nuenen kraakt gedwongen fusie met Eindhoven: 'Ik had meer respect verwacht'

NUENEN - Burgemeester Maarten Houben van Nuenen is niet te spreken over een door de provincie opgelegde fusie van zijn gemeente met Eindhoven. Houben zegt dat hij meer respect van de provincie had verwacht en dat een opgelegde fusie een onverstandige keuze is.

Houben wijst erop dat de gemeenteraad van Nuenen er in november nog voor koos om te fuseren met Son en Breugel. "Wij willen fuseren, dat is het probleem niet". Hij noemt de kritiek van de provincie op het gemeentebestuur 'respectloos'.

Keihard gewerkt

In een brief maakt de provincie korte metten met het bestuur van Nuenen. Er zou regelmatig vertrouwelijke informatie worden gelekt en slecht worden samengewerkt. "De provincie weet als geen ander dat wij de afgelopen jaren keihard gewerkt hebben aan het verbeteren van de bestuurskracht en de financiële positie van de gemeente", zegt Houben over die kritiek.



Houben wil zo snel mogelijk met de gemeenteraad aan tafel om over de nu onstane situatie te praten: "Vorige week ging het nog om geruchten, nu liggen de feiten op tafel". De burgemeester gaat er wel vanuit dat in maart voor de laatste keer verkiezingen worden gehouden in een zelfstandige gemeente Nuenen.



Geen zorgen

Houben zegt zich geen zorgen te maken over zijn eigen toekomst: "Die is het allerminst belangrijk van alles". Hij wil dat Nuenen op eigen kracht over een fusie beslist en niet onder dwang van de provincie moet fuseren.