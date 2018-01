Woudrichem neemt met weemoed afscheid van Dokter Tinus

WOUDRICHEM - De Dokter Tinus-wandelingen in Woudrichem gaan nog wel even door, maar de tv-serie over dokter Tinus keert niet meer terug op de buis. Eind vorige week maakte SBS6 bekend te stoppen met de populaire serie die opgenomen werd in Woudrichem. Veel inwoners van het vestingstadje vinden het jammer dat het over en uit is met de serie, maar kijken ook terug op een leuke periode met veel drukte in het stadje. “Het heeft Woudrichem echt op de kaart gezet.”

“Ik vond het wel leuk, het bracht wat leven in de vesting”, zegt een hondenliefhebster die met haar twee kleine hondjes langs het huis van Dokter Tinus loopt. Dat huis is door de serie het meest gefotografeerde huis van heel Brabant geworden. De toeloop van toeristen was door de tv-serie zelfs zo groot, dat een aantal jaren geleden extra bankjes op de vestingwal werden geplaatst met uitzicht op de dokterswoning. Dan was wat makkelijker om voor het huis te poseren.



Rondleidingen

Ondernemer Herman van Diejen weet er alles van. Hij organiseert al jarenlang de zogeheten Dokter Tinus-wandelingen. Zijn vrouw Alice heeft al heel wat rondleidingen gedaan langs alle belangrijke plekken uit de serie. “Met zo’n groep ging ik langs de huizen die in de serie een belangrijke rol hebben gespeeld en vertelde dan over wie er woonden en of wat daar gaande was in de verhaallijn van de serie. Maar het allerbelangrijkste was toch wel het huis van Dokter Tinus zelf.”



Van Diejen blijft voorlopig nog wel even doorgaan met de wandelingen. “Ik denk echt dat ze nog een keer terugkomen voor het opnemen van een laatste serie.”



Als een nachtkaars

Want dat wringt toch wel bij veel inwoners, de tv-serie Dokter Tinus is uitgegaan als een nachtkaars. Inwoner Jan Krale vat het kort en bondig samen. “Dat is zo raar, op z’n minst had Dokter Tinus iets moeten overkomen, of was hij teruggegaan naar de grote stad. Dit is niks, een open eind.” Ook hoofdrolspeler Thom Hoffman liet in diverse interviews al weten het een vreemd einde te vinden van de tot op heden zeer populaire serie.



Behalve dat de serie het stadje meer dan bekend heeft gemaakt, zijn er ook nogal wat inwoners die een aardig zakcentje hebben bijverdiend door de serie. Nogal wat huiseigenaren stelden hun huis beschikbaar voor het opnemen van scenes. Bij de één werd dan het huis direct geverfd en opgeknapt en een ander kon er geld voor vragen. Ook hebben tientallen figuranten uit Woudrichem en de regio zelf geacteerd in de serie. Soms kosteloos en soms tegen een vergoeding.