Valse noten en lawaaimakers mogen dit jaar meelopen in de grote optocht van Kielegat

BREDA - Altijd al in een bandje tijdens carnaval willen spelen, maar geen idee hoe je geluid uit een instrument krijgt? Dan zou dit zomaar eens de oplossing kunnen zijn. In Breda mag je als niet-muzikant tijdens de grote optocht meespelen in een echte band. "Iedereen kan het."

Auwmenore! Het is de toepasselijke naam van de band vol met niet-muzikanten. "Er zijn steeds minder blaaskapellen en dat is een groot probleem", vertelt Marcel de Visser. Marcel is een van de oprichters van de band en kwam samen met een stel vrienden op het idee. "Ieder jaar doen we mee aan een leuke actie. Vorig jaar deden we mee aan het liedjesfestival Het Blèrfeest in Kielegat."

Parodie

Elf blaaskapellen deden in totaal mee aan het festival en Auwmenore werd elfde. "Carnavalesk scoorden we heel erg goed. Muzikaal gezien iets minder", vertelt Marcel lachend. Dit jaar hebben ze een parodie bedacht op het tekort aan blaaskapellen. "Er is een officiële oproep gedaan om echte muzikanten te vinden die mee willen spelen in een flexband." Voor Marcel was dit de aanleiding om niet-muzikanten te zoeken.

"Wie bij ons tot drie kan tellen, kan bij ons komen 'flexkapellen'. Dat is het motto van Marcel en zijn vrienden. "Wij kunnen geen van allen noten lezen, maar uiteindelijk kunnen we wel spelen."

Zoektocht gaat verder

De vrienden zijn nog op zoek naar deelnemers. "We zoeken in totaal 111 mensen. Iedereen die een instrument heeft, mag zich opgeven. Een trommel of een fluit, wat het dan ook is." Geen tijd voor repetities is geen geldend excuus. De enige is namelijk vlak voor de grote optocht op 12 februari. "We repeteren om halfnegen ('s ochtends) in café De Brave Hendrik."