Els fietste door Helmond toen er plots een stoel voor haar neus belandde

HELMOND - Het zou voor bijna iedereen wel even schrikken zijn: je fietst nietsvermoedend over straat en plots valt er een stoel naar beneden. Els overkwam het in Helmond maar ze reageert kalm: "In die straat gebeurt altijd wel wat".

Dinsdagmiddag rond vijf uur was het raak. Onderweg naar het station fietste Els door de Helmondse Wolfstraat toen er opeens een stoel van de derde of vierde verdieping naar beneden kwam.

Gedoe op straat

"Toen ik aan kwam fietsen, zag ik al de nodige rommel op straat liggen, het was wel duidelijk dat er mensen ruzie hadden. Er stonden ook veel mensen te kijken" vertelt ze aan Omroep Brabant.

Het had niet veel gescheeld of de stoel was op haar hoofd terechtgekomen. "Hij landde nèt voor mijn fiets."

Niet geschrokken

Op de vraag of ze niet geschrokken is, reageert Els nuchter: "Ach, in Helmond, in die straat... daar gebeurt altijd wel wat!". De politie kwam al direct aanrijden. Reden voor Els om ook door te gaan met haar dag. "Ik ben direct doorgefietst, want ik wilde mijn trein halen."