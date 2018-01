Tussen de wolken door naar de zeldzame blauwe supermaan kijken in Brabant

EINDHOVEN - Het is een bijzonder fenomeen dat zich vanaf woensdagmiddag hoog aan de Brabantse hemel voltrekt. Een blauwe supermaan. Dit natuurfenomeen is over bijna twintig jaar pas weer te zien.

Je spreekt van 'blauwe maan', als twee keer binnen een maand een volle maan te zien is. Dat doet zich gemiddeld één keer in de drie jaar voor. Bij volle maan staat de maan, vanaf de zon gezien, aan de andere kant van de aarde. Op dat moment is de maan vanaf de aarde 'maximaal verlicht' te zien. Ook is hij dan 'volmaakt rond'.

Supermaan

Tegelijkertijd is er woensdag ook sprake van een 'supermaan'. Deze term wordt gebruikt als de maan in zijn baan het dichtst bij de aarde staat. Doordat de maan zich in een ovale baan rond de aarde beweegt, wisselt de afstand van de maan tot de aarde. Aangezien de maan zich op de kortst mogelijke afstand bij de aarde bevindt, is het hemellichaam woensdag 14 procent helderder dan anders te zien.

De term 'blauwe maan' verwijst overigens niet naar de kleur die de maan woensdag heeft, die is niet anders dan bij een reguliere volle maan. Waar de naam 'blauwe maan' precies vandaan komt, is niet bekend. De maan oogt sporadisch trouwens wel eens blauw, bijvoorbeeld als er na een vulkaanuitbarsting of een grote natuurbrand veel asdeeltjes in de lucht zweven.

Live te zien

De Amerikaanse luchtvaartorganisatie NASA volgt het fenomeen van de 'super blue blood moon' op de voet. Vanaf woensdag 31 januari om 11.30 uur is via de website van de NASA een livestream te volgen.