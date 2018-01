Automobilisten zien auto in sloot belanden en redden bestuurder

RAAMSDONKSVEER - Een man is dinsdagavond met zijn auto in een sloot naast de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer gereden. De auto verdween vrijwel gelijk geheel onder water.

De bestuurder had geluk. Een andere automobilist zag het ongeluk gebeuren en twijfelde geen moment. Hij trok zijn kleren uit en sprong erachter aan. Door de ruit van het portier in te slaan kon de bestuurder uit zijn auto worden bevrijd. Andere voorbijgangers hielpen de twee uit de sloot.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Zijn verwondingen vallen wonder boven wonder mee. Hij is met de ambulance naar huis vervoerd zodat hij een warme douche kon nemen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.

Een bergingsbedrijf kwam ter plekke om de auto uit de sloot te halen. Dit is echter niet gelukt. Woensdag zal de auto uit de sloot worden getakeld.