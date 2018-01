Jasper kocht voor 20 euro een schilderij dat van prinses Beatrix is geweest

HEEZE - Tientallen reacties kregen we op onze vraag om bijzondere verhalen over voormalig koningin Beatrix. Woensdag wordt ze 80 en dat willen we vieren met de mooiste herinneringen. Jasper uit Heeze stuurde ons een foto van een bijzonder schilderij: hij kocht het voor twee tientjes en het was ooit van Beatrix.

Zo'n vijf jaar geleden zag Jasper het schilderij staan in een kringloopwinkel in Eindhoven. "Ik zag het staan en het sprak me meteen aan, ik heb zelf een schildersbedrijf en ik vind het leuk om me daar mee bezig te houden."

Wil je die kopen?

Navraag bij een medewerker van de winkel leerde hem dat hij de enige was die er zo over dacht: "Ooh onze Trixie! Wil je die kopen dan?", kreeg hij te horen. Uiteindelijk moest hij 20 euro betalen voor het werk.

"Aan de achterkant zat zo'n RVD zegel, zo'n stempel. Toen ben ik eens gaan googelen en heb ik het Koninklijk Huisarchief gemaild", vertelt Jasper.

Al snel bleek het om een cadeau aan Beatrix te gaan. "Uiteindelijk heb ik bericht teruggekregen vanuit Paleis Noordeinde dat het van 1962 tot 1967 bij hun in het archief heeft gezeten. Waarschijnlijk was het een geschenk aan Beatrix."

Wie is de schilder?

Wie de maker is van het werk is nog steeds een raadsel. Jasper: "Er staat een schilder bij, maar daar kon ik niks over vinden."

Waarom het schilderij in 1967 uit het Koninklijk Huisarchief is verdwenen en waar het toen naartoe is gegaan, is ook niet bekend. "Ik zou er graag wat meer van willen weten. 'Wat heb ik eigenlijk voor iets?', dat is mijn vraag."

Mooi portret

Voorlopig houdt Jasper het schilderij. "Ik heb het op de kast staan in mijn kantoor aan huis, het is gewoon een mooi portret."