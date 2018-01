Dode vrachtwagenchauffeur in Moerdijk mogelijk mishandeld

MOERDIJK - De politie onderzoekt de dood van een Poolse vrachtwagenchauffeur, dit weekend in Moerdijk. In eerste instantie gingen hulpverleners er vanuit dat de man onwel was geworden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Nu blijkt dat er mogelijk een mishandeling aan het overlijden van de chauffeur vooraf is gegaan.

De man werd zondag buiten kennis in zijn vrachtwagencabine gevonden op de parkeerplaats aan de Distriboulevard in Moerdijk. De politie wil nu weten wie daar ook is geweest tussen zaterdagavond zes uur en zondagmiddag twee uur. Mogelijk heeft iemand dashcambeelden of ander filmmateriaal gemaakt op die plek dit weekend. Ook dan is de politie geïnteresseerd. 







Waarom de politie denkt dat er mogelijk sprake is van een mishandeling, wil de politie in verband met het onderzoek nog niet zeggen.