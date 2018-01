Sleuteldragersborrel in Den Bosch: prinsen draaien warm voor het feest der feesten

DEN BOSCH - “Jullie zijn de veerkracht van Brabant, kijkt u maar om u heen,” grapte de commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hij nodigde de prinsen van Brabant uit op zijn jaarlijkse sleuteldragersborrel. Bier, Brabantse borrels, worstenbrood, dweilorkesten en een tonproater, geheel in carnavalsstijl werden de prinsen ontvangen.

Vlak voor het carnavalsgedruis losbarst, is dat het moment waarop prinsen uit heel Brabant jaarlijks met elkaar en de commissaris van de Koning vooruitblikken op het feest der feesten. Het is nog een jonge traditie die negen jaar geleden begon met een handvol prinsen die samen kwamen. Dit jaar kwamen er zo’n tachtig hoogheden bijeen.



Netwerken

Er wordt natuurlijk gewoon feest gevierd, maar dat is het niet alleen. Prins Bram d’n Erste van het Knusterooierslaand (Hank): “We zijn hier ook om met elkaar te netwerken, om tips uit te wisselen. Overal wordt weer anders carnaval gevierd en iedereen pakt het anders aan. Daar kunnen we van leren”.